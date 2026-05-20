Минпромторг может потребовать локализовать центры обработки данных

Минпромторг может потребовать локализовать центры обработки данныхНо подобные ограничения повлияют только на КИИ, рассуждают эксперты
Минпромторг допустил введение требований к локализации центров обработки данных (ЦОД). Речь идет об использовании российского оборудования на серверных стойках в дата-центрах. Об этом заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак рассказал в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) 18 мая. По его словам, как только будет общая нормативная правовая база для ЦОДов, ведомство совместно с профильными структурами будет готово рассмотреть требования по отечественной аппаратной базе, которая должна использоваться в ЦОДах.
ЦОД, по словам Шпака, гораздо сложнее и с точки зрения инженерной инфраструктуры, и с точки зрения стоек и возможных к ним требований. Но требования к ЦОДам будут, чтобы масштабировать решения «на российском технологическом стеке и судорожно не тратить время и деньги на переход с западного на отечественное», подчеркнул замминистра. Отечественные решения, по его словам, должны быть надежными и обладать высокой производительностью, чтобы не приходилось их менять на иностранные и обратно со временем, резюмировал Шпак.