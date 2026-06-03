Губернатор Филимонов призвал элиты перестать стесняться слова «русский»

Выступление Филимонова состоялось в рамках сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века», на которой модератор события, бизнесмен Константин Малофеев назвал пять новых рисков для страны. В их числе: замещающая миграция, ИИ, биооружия и «гибель в войне».