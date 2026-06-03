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Губернатор Филимонов призвал элиты перестать стесняться слова «русский»

Ведомости

Научным и «разного уровня» элитам следует перестать стесняться произносить слово «русский». Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на ПМЭФ.

«Иосиф Виссарионович Сталин провозглашал лидерство русской культуры, русского народа, русского этноса, его манифестальные, промыслительные, богоугодные деяния и те смыслы, которые русский народ, народ-победитель закладывает во многие-многие свои свершения», – сказал он.

После этого заявления Филимонов призвал «разного уровня» элиты перестать стесняться произносить слово «русский». По его мнению, спецоперация помогла «возбудить эти праведные смыслы» и «раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди перестали наконец-то называть вещи своими именами».

Выступление Филимонова состоялось в рамках сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века», на которой модератор события, бизнесмен Константин Малофеев назвал пять новых рисков для страны. В их числе: замещающая миграция, ИИ, биооружия и «гибель в войне». 

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