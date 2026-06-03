Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,855+0,59%VEON-RX59,3+0,68%BLNG10,1-1,94%IMOEX2 598,71-0,83%RTSI1 116,19-1,89%RGBI119,09+0,28%RGBITR784,88+0,3%
Главная / Финансы /

«Сбер» вернет половину НДС за эквайринг 150 000 компаниям МСП

Ведомости

«Сбер» по итогам II квартала вернет 50% НДС, начисленного за комиссию на эквайринг, 150 000 компаниям малого и среднего предпринимательства, спрогнозировал зампредседателя правления банка Анатолий Попов на полях ПМЭФ-2026.

Он напомнил, что по итогам I квартала 97 000 клиентов банка получили льготу. За два месяца II квартала заявку на возврат подали 100 000 субъектов МСП.

C 1 января 2026 г. произошло удорожание эквайринговых услуг на 22% в связи с отменой освобождения от НДС этих услуг.

Кроме того, бизнес на УСН начал платить НДС с 2025 г. при годовом доходе от 60 млн руб. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 млн руб., аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена – порог будет опускаться на 5 млн руб. в год. В текущем году он составил 20 млн руб., в 2027 г. – 15 млн руб., в 2028 г. – 10 млн руб.

Последствия последних налоговых изменений затронули по большей части даже не малый, а микробизнес: с текущего года появилось 245 000 новых плательщиков НДС из числа таких компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн руб., рассказал «Ведомостям» президент »Опоры России» Александр Калинин.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте