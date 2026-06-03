«Сбер» вернет половину НДС за эквайринг 150 000 компаниям МСП

Кроме того, бизнес на УСН начал платить НДС с 2025 г. при годовом доходе от 60 млн руб. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 млн руб., аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена – порог будет опускаться на 5 млн руб. в год. В текущем году он составил 20 млн руб., в 2027 г. – 15 млн руб., в 2028 г. – 10 млн руб.