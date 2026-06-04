Клиенты ВТБ вдвое нарастили объем переводов за рубеж

В мае ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае, сервис доступен в десятках миллионов торговых точек по всей стране. В конце апреля банк распространил международные переводы с выдачей наличных на Грецию, Израиль, Казахстан, Кипр и Турцию . Тогда же клиенты получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте. В планах ВТБ на 2026 г. – расширение QR-оплаты до десяти стран.