ВТБ распространил международные переводы с выдачей наличных еще на пять стран
Клиенты ВТБ могут пользоваться международными переводами с выдачей наличных, даже если у получателя нет счета или карты в местном банке, уже в 12 странах. Сейчас в число этих государств вошли Греция, Израиль, Казахстан, Кипр и Турция, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
«Это простой, понятный и, что важно, независимый способ отправить деньги своим близким, не полагаясь на иностранные платежные системы. Расширение географии до 12 стран – наш вклад в доступность финансовых услуг для россиян, где бы они ни находились», – рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.
По его словам, оформление перевода занимает несколько минут, это нужно сделать через телефон. Затем получатель средств может снять их в любом пункте выдачи наличных в стране назначения.
Для совершения перевода отправителю нужно указать страну и ФИО получателя, после этого операции будет присвоен специальный номер, который необходимо будет сказать получателю. Он, в свою очередь, должен будет называть код и показать паспорт, забрав средства в любом пункте обслуживания страны получателя. Максимальная сумма одной операции составляет 350 000 руб., но не более 500 000 руб. в месяц, комиссия – 1,5% от суммы перевода.
ВТБ также расширяет возможности клиентов для оплаты QR-кодом в крупных торговых сетях за рубежом. 22 апреля такая возможность появилась в Египте. Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что на египетском рынке есть огромный потенциал, так как свыше 40% местных жителей пока не пользуются банками. Возможность оплатить покупки по QR-коду отвечает и потребности туристов, операции проводятся без комиссии и в рублях, указал он.