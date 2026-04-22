Финансы

Клиенты ВТБ могут оплачивать покупки по QR-коду в Египте

Пользователи карт ВТБ могут оплачивать покупки в Египте с помощью QR-кода. Для этого необходимо навести на него камеру через приложение «ВТБ онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка.

«Египет входит в тройку лидеров по популярности направления у туристов, в 2025 г. страну посетило более 1,7 млн россиян. Египет активно развивает цифровую экономику, поддерживает внедрение QR-платежей и расширение безналичных расчетов», – подчеркнул руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Он отметил, что на египетском рынке есть огромный потенциал, так как свыше 40% местных жителей пока не пользуются банками. Возможность оплатить покупки по QR-коду отвечает и потребности туристов, операции проводятся без комиссии и в рублях, указал Охорзин. Он также анонсировал, что в 2026 г. ВТБ планирует расширить действие услуги на территории 10 стран.

Как отметили в банке, при платежах в рублях деньги конвертируются в египетский фунт. За одну операцию можно перевести 25 000 руб., на сутки действует лимит в 350 000 руб. Сейчас сервис работает во Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане.

1 апреля старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых сообщил, что роста оплаты по QR-коду не фиксируется и новых клиентов в этом сервисе нет. Он указал на перспективы ухода QR-кода, несмотря на то что 1 сентября ожидается универсальный платежный код. При этом глава департамента национальной платежной системы Центрального банка Алла Бакина подчеркнула, что регулятор не фиксировал стагнацию в оплатах по QR-кодам.

