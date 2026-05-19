ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае
Банк ВТБ предоставил розничным клиентам возможность оплачивать товары и услуги в Китае через QR-код в мобильном приложении. Сервис доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек.
«В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение «ВТБ онлайн», – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани, комиссия не взимается, а максимальная сумма одной операции составляет 70 000 руб.
Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года ВТБ планирует расширить географию сервиса до 10 стран. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира.
В октябре 2025 г. Сбербанк и ВТБ дали клиентам возможность пользоваться функцией во Вьетнаме. В марте 2025 г. ВТБ, Сбербанк и МТС запустили оплату по QR-коду в Турции. По прогнозам ВТБ на 2026 г., рост трансграничных переводов розничных клиентов банка может вырасти вдвое, в том числе за счет развития расчетов с Китаем и оплаты по QR-коду за рубежом.