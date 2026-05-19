ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

В октябре 2025 г. Сбербанк и ВТБ дали клиентам возможность пользоваться функцией во Вьетнаме. В марте 2025 г. ВТБ, Сбербанк и МТС запустили оплату по QR-коду в Турции. По прогнозам ВТБ на 2026 г., рост трансграничных переводов розничных клиентов банка может вырасти вдвое, в том числе за счет развития расчетов с Китаем и оплаты по QR-коду за рубежом.