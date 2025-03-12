ВТБ и МТС запустили оплату по QR-коду в Турции

ВТБ и МТС запустили оплату по QR-коду в ТурцииСбербанк начал тестирование услуги с 12 марта
Для оплаты клиентам ВТБ достаточно навести камеру смартфона на QR через приложение «ВТБ Онлайн». Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкие лиры. Лимит одной операции составляет от 10 до 350 000 руб. Функция начала работу с 12 марта, клиенты уже совершают операции в торговых центрах Турции в разных городах.
В ВТБ сообщили, что за прошлый года клиенты банка совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в шесть раз превосходит показатель 2023 г. Объем операций превысил 50,5 млрд руб.
Оплату по QR запустил и МТС, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании. Физические лица могут совершать платежи через приложение «Мой МТС» без комиссии.
Сбербанк сообщил о запуске тестирования оплаты покупок в Турции по QR. Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта. «Сбер» ранее внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане, а на текущий год планируется расширение расширение географии использования этой технологии.
ВТБ запустил оплату по иностранным QR-кодам за пределами России в декабре 2024 г. Начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов говорил, что в первой половине 2025 г. сервис будет доступен в соседних странах, а во второй половине – в других дружественных странах. При этом названия государств не разглашаются.
Принцип работы услуги тот же, – платежи осуществляются в рублях, а затем конвертируются в национальную валюту страны, где была сделана покупка. Комиссия с клиентов банка за проведение платежей не взимается.