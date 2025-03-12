ВТБ и МТС запустили оплату по QR-коду в Турции

ВТБ запустил оплату по иностранным QR-кодам за пределами России в декабре 2024 г. Начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов говорил, что в первой половине 2025 г. сервис будет доступен в соседних странах, а во второй половине – в других дружественных странах. При этом названия государств не разглашаются.