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ВТБ и МТС запустили оплату по QR-коду в Турции

Сбербанк начал тестирование услуги с 12 марта
Ведомости

Российский банк ВТБ запустил функцию оплаты по QR-коду в Турции, сообщили «Ведомостям» в кредитной организации. О запуске услуги также объявил российский МТС, Сбербанк начал тестирование функции.

Для оплаты клиентам ВТБ достаточно навести камеру смартфона на QR через приложение «ВТБ Онлайн». Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкие лиры. Лимит одной операции составляет от 10 до 350 000 руб. Функция начала работу с 12 марта, клиенты уже совершают операции в торговых центрах Турции в разных городах.

В ВТБ сообщили, что за прошлый года клиенты банка совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в шесть раз превосходит показатель 2023 г. Объем операций превысил 50,5 млрд руб. 

Оплату по QR запустил и МТС, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании. Физические лица могут совершать платежи через приложение «Мой МТС» без комиссии.

Сбербанк сообщил о запуске тестирования оплаты покупок в Турции по QR. Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта. «Сбер» ранее внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане, а на текущий год планируется расширение расширение географии использования этой технологии.

ВТБ запустил оплату по иностранным QR-кодам за пределами России в декабре 2024 г. Начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов говорил, что в первой половине 2025 г. сервис будет доступен в соседних странах, а во второй половине – в других дружественных странах. При этом названия государств не разглашаются.

Принцип работы услуги тот же, – платежи осуществляются в рублях, а затем конвертируются в национальную валюту страны, где была сделана покупка. Комиссия с клиентов банка за проведение платежей не взимается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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