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ВТБ запустил оплату по иностранным QR-кодам за пределами России

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Клиенты банка ВТБ смогут оплачивать покупки за границей с помощью QR-кода в «ВТБ Онлайн». Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексея Хранилова.

Как сообщают в банке, сервис прошел тестирование в одной из стран. В первой половине 2025 г. он будет доступен в соседних странах, а во второй половине – в других дружественных странах. При этом названия государств не разглашаются.

Платежи осуществляются в рублях, а затем конвертируются в национальную валюту страны, где была сделана покупка. Комиссия с клиентов банка за проведение платежей не взимается. Максимальная сумма одной операции составляет от 10 до 350 000 руб.

С 16 декабря ВТБ в 1,6 раза снизит комиссию за переводы в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса – до 2,45% с 4% от суммы перевода.

Ставки применяются к переводам в китайских юанях и трансграничным переводам в рублях «через приоритетный маршрут с использованием инфраструктуры банка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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