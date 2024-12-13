ВТБ запустил оплату по иностранным QR-кодам за пределами России
Как сообщают в банке, сервис прошел тестирование в одной из стран. В первой половине 2025 г. он будет доступен в соседних странах, а во второй половине – в других дружественных странах. При этом названия государств не разглашаются.
Платежи осуществляются в рублях, а затем конвертируются в национальную валюту страны, где была сделана покупка. Комиссия с клиентов банка за проведение платежей не взимается. Максимальная сумма одной операции составляет от 10 до 350 000 руб.
С 16 декабря ВТБ в 1,6 раза снизит комиссию за переводы в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса – до 2,45% с 4% от суммы перевода.
Ставки применяются к переводам в китайских юанях и трансграничным переводам в рублях «через приоритетный маршрут с использованием инфраструктуры банка».