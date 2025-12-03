Газета
Финансы

ВТБ планирует внедрить оплату по QR-коду в Китае в 2026 году

Ведомости

ВТБ рассчитывает запустить оплату с помощью QR-кода для россиян в Китае в 2026 г., рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» глава банка Андрей Костин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Наверное, следующий для нас самый важный рынок – это Китай. Мы над этим работаем и надеемся, что в 2026 г. мы сумеем эту тему уже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику», – сказал Костин, комментируя дальнейшее развитие технологии оплаты по QR-коду за рубежом.

1 декабря Сбербанк запустил возможность оплаты покупок в КНР с помощью QR-кода на китайской платежной системе Alipay. В марте ВТБ, Сбербанк и холдинг МТС запустили этот же способ проведения операций в Турции через свои приложения. В октябре Сбербанк и ВТБ дали клиентам возможность пользоваться функцией во Вьетнаме, а МТС – в Таиланде.

