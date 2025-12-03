ВТБ планирует внедрить оплату по QR-коду в Китае в 2026 году

«Наверное, следующий для нас самый важный рынок – это Китай. Мы над этим работаем и надеемся, что в 2026 г. мы сумеем эту тему уже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику», – сказал Костин, комментируя дальнейшее развитие технологии оплаты по QR-коду за рубежом.