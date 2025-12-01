Сбербанк запустил оплату платежей по QR-кодам в Китае

В этом году российские банки стали предлагать услуги по оплате с помощью QR-кода за рубежом. В марте ВТБ, Сбербанк и холдинг МТС (включает МТС-банк) объявили о запуске через свои приложения оплаты товаров и услуг по QR-коду в Турции. В октябре Сбербанк и ВТБ запустили оплату по QR-кодам во Вьетнаме, а МТС реализовал оплату через QR-коды для Таиланда.