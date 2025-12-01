Сбербанк запустил оплату платежей по QR-кодам в Китае
По данным The Asian Banker, на начало 2025 г. возможность платежей через Alipay и глобальную Alipay+ (входят в экосистему Alibaba Group, принадлежат Ant Financial) поддерживалась в более чем 90 млн торговых точек в 66 странах.
В этом году российские банки стали предлагать услуги по оплате с помощью QR-кода за рубежом. В марте ВТБ, Сбербанк и холдинг МТС (включает МТС-банк) объявили о запуске через свои приложения оплаты товаров и услуг по QR-коду в Турции. В октябре Сбербанк и ВТБ запустили оплату по QR-кодам во Вьетнаме, а МТС реализовал оплату через QR-коды для Таиланда.
Кроме того, финансовые организации заявили о реализации нового сервиса в странах ближнего зарубежья. Так, клиенты ВТБ смогли оплачивать по QR-кодам товары и услуги в Киргизии и Таджикистане, клиенты Сбербанка помимо указанных стран могут воспользоваться такой возможностью в Белоруссии и Узбекистане, МТС – в Узбекистане, Азербайджане и Армении.
Проблемы с расчетами россиян за рубежом возникли после начала спецоперации и введения санкций против РФ. После этого оплатить покупки за рубежом граждане могли картами Union Pay неподсанкционных банков, в некоторых странах СНГ также принимают карты российской платежной системы «Мир».
5 сентября 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что решения по упрощению расчетов россиян за рубежом есть, включая возможность использования карт «Мир», китайских инструментов или других карт третьих стран. При этом, по его словам, система расчетов требует дополнительного совершенствования.