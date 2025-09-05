Путин: решения по упрощению расчетов россиян за рубежом есть
Решения по упрощению расчетов граждан России за рубежом есть, но система расчетов требует дополнительного совершенствования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Что касается туристических поездок: да, система расчетов требует дополнительного совершенствования. Мы занимаемся этим, занимаемся напряженно. Работают финансовые учреждения, причем самого высокого уровня, и на коммерческой основе», – сказал он.
Путин указал, что решения, «конечно, есть». Есть и возможность использования карт российской платежной системы «Мир», китайских инструментов, возможно и их объединение или использование других карт третьих стран.
«Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим», – добавил он.
В ноябре 2023 г. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») одобрила прием платежей банками из России за рубежом. Глава НСПК Владимир Комлев отмечал, что продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей «в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать».
Проблемы с расчетами россиян за рубежом возникли после начала российской спецоперации и введения санкций со стороны Запада. После этого оплатить покупки за рубежом россияне могли картами Union Pay неподсанкционных банков, также в некоторых странах СНГ принимают карты «Мир».