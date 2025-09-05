Путин: решения по упрощению расчетов россиян за рубежом есть

В ноябре 2023 г. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») одобрила прием платежей банками из России за рубежом. Глава НСПК Владимир Комлев отмечал, что продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей «в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать».