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Финансы

Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей банками из России за рубежом

Ведомости

Использование российскими банками своих терминалов для приема оплаты за рубежом не нарушает законодательство РФ и правила платежной системы «Мир». Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») Владимир Комлев на форуме «Финополис».

«Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать», – сказал он (цитата по РБК). 

Комлев указал на «высокие финансовые и прочие риски» для банков и финтеха. Он добавил, что НСПК считает правильным в такой ситуации «как минимум не запрещать эту тенденцию». 

Оператор карт «Мир» может дать разъяснения по этому вопросу, которые «позволят банкам чувствовать себя в большей безопасности и уверенности», отметил Комлев. По его словам, дополнительные разъяснения необходимы для установки POS-терминалов в других странах. Наиболее часто терминалы устанавливают в странах, куда едут российские туристы: Турции, Мальдивах, ОАЭ и др. В случае же использования QR-кода или платежной ссылки за границей транзакция все равно совершается на территории России. Комлев подчеркнул, что «правила от этого не страдают».   

В ЦБ сообщили о планах вывести карты «Мир» в новые страны в 2023 году

На фоне введения санкций против России западными странами оплата за границей российскими картами стала практически невозможной. Оплатить покупки за рубежом россияне могут картами Union Pay неподсанкционных банков, также в некоторых странах СНГ продолжают принимать карты «Мир».

В октябре 2022 г. РБК писал, что два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы в Турции и ОАЭ. В ноябре 2023 г. «Известия» сообщали, что по меньшей мере пять российских банков устанавили эквайринговые терминалы для приема платежей по картам «Мир» в отелях, сувенирных лавках, кафе и ресторанах Турции. В Банке России отмечали, что поддерживают инициативы участников рынка, которые позволяют россиянам расплачиваться за рубежом.

Также в сентябре 2023 г. «Известия» писали, что банки РФ начали принимать оплату по QR-кодам через СБП в Турции, Таиланде, Лаосе, Таджикистане и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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