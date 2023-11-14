Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей банками из России за рубежом

Оператор карт «Мир» может дать разъяснения по этому вопросу, которые «позволят банкам чувствовать себя в большей безопасности и уверенности», отметил Комлев. По его словам, дополнительные разъяснения необходимы для установки POS-терминалов в других странах. Наиболее часто терминалы устанавливают в странах, куда едут российские туристы: Турции, Мальдивах, ОАЭ и др. В случае же использования QR-кода или платежной ссылки за границей транзакция все равно совершается на территории России. Комлев подчеркнул, что «правила от этого не страдают».