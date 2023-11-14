Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей банками из России за рубежом
Использование российскими банками своих терминалов для приема оплаты за рубежом не нарушает законодательство РФ и правила платежной системы «Мир». Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») Владимир Комлев на форуме «Финополис».
«Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать», – сказал он (цитата по РБК).
Комлев указал на «высокие финансовые и прочие риски» для банков и финтеха. Он добавил, что НСПК считает правильным в такой ситуации «как минимум не запрещать эту тенденцию».
Оператор карт «Мир» может дать разъяснения по этому вопросу, которые «позволят банкам чувствовать себя в большей безопасности и уверенности», отметил Комлев. По его словам, дополнительные разъяснения необходимы для установки POS-терминалов в других странах. Наиболее часто терминалы устанавливают в странах, куда едут российские туристы: Турции, Мальдивах, ОАЭ и др. В случае же использования QR-кода или платежной ссылки за границей транзакция все равно совершается на территории России. Комлев подчеркнул, что «правила от этого не страдают».
На фоне введения санкций против России западными странами оплата за границей российскими картами стала практически невозможной. Оплатить покупки за рубежом россияне могут картами Union Pay неподсанкционных банков, также в некоторых странах СНГ продолжают принимать карты «Мир».
В октябре 2022 г. РБК писал, что два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы в Турции и ОАЭ. В ноябре 2023 г. «Известия» сообщали, что по меньшей мере пять российских банков устанавили эквайринговые терминалы для приема платежей по картам «Мир» в отелях, сувенирных лавках, кафе и ресторанах Турции. В Банке России отмечали, что поддерживают инициативы участников рынка, которые позволяют россиянам расплачиваться за рубежом.
Также в сентябре 2023 г. «Известия» писали, что банки РФ начали принимать оплату по QR-кодам через СБП в Турции, Таиланде, Лаосе, Таджикистане и др.