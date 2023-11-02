СМИ: банки начали ставить терминалы для приема карт «Мир» в Турции
Некоторые отечественные банки начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по картам «Мир» в Турции, пишет газета «Известия».
В рамках этой схемы, вероятно, торговая точка в Турции с рублевым счетом в турецком банке договаривается с российским банком и ставит его терминал для приема оплаты по картам РФ, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. На этот счет банк и переводит поступившие деньги. В результате нарушения санкций не происходит, поскольку оплата проводится российскими картами через российский же терминал, отметил эксперт.
По данным главы торгового эквайринга в банке «Точка» Ильи Романова, речь идет о пяти банках. Ставят такие терминалы в популярных туристических точках: отелях, кафе и ресторанах, сувенирных лавках. Гендиректор Vepay Георгий Никонов отметил, что принимают преимущественно «Мир», поскольку использование выпущенных в России карт Visa и Mastercard может рассматриваться как нарушение западных санкций.
В Банке России заявили о поддержке инициатив участников рынка, которые позволяют россиянам расплачиваться за рубежом.
Проблемы с оплатой картой «Мир» начались в Турции в сентябре 2022 г. после того, как минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) – Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина говорила в июле, что регулятор работает над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир», и планирует включить в него еще пять – шесть стран в этом году. Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане и др.