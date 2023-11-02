СМИ: банки начали ставить терминалы для приема карт «Мир» в Турции

В рамках этой схемы, вероятно, торговая точка в Турции с рублевым счетом в турецком банке договаривается с российским банком и ставит его терминал для приема оплаты по картам РФ, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. На этот счет банк и переводит поступившие деньги. В результате нарушения санкций не происходит, поскольку оплата проводится российскими картами через российский же терминал, отметил эксперт.