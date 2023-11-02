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СМИ: банки начали ставить терминалы для приема карт «Мир» в Турции

Ведомости

Некоторые отечественные банки начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по картам «Мир» в Турции, пишет газета «Известия».

В рамках этой схемы, вероятно, торговая точка в Турции с рублевым счетом в турецком банке договаривается с российским банком и ставит его терминал для приема оплаты по картам РФ, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. На этот счет банк и переводит поступившие деньги. В результате нарушения санкций не происходит, поскольку оплата проводится российскими картами через российский же терминал, отметил эксперт.

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По данным главы торгового эквайринга в банке «Точка» Ильи Романова, речь идет о пяти банках. Ставят такие терминалы в популярных туристических точках: отелях, кафе и ресторанах, сувенирных лавках. Гендиректор Vepay Георгий Никонов отметил, что принимают преимущественно «Мир», поскольку использование выпущенных в России карт Visa и Mastercard может рассматриваться как нарушение западных санкций.

В Банке России заявили о поддержке инициатив участников рынка, которые позволяют россиянам расплачиваться за рубежом.

Проблемы с оплатой картой «Мир» начались в Турции в сентябре 2022 г. после того, как минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) – Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина говорила в июле, что регулятор работает над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир», и планирует включить в него еще пять – шесть стран в этом году. Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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