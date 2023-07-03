В ЦБ сообщили о планах вывести карты «Мир» в новые страны в 2023 году

Ранее карты «Мир» также принимали в Турции и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Обслуживание российских карт в Узбекистане было приостановлено. В Турции, по словам Бакиной, уже появилась возможность безналичной оплаты.