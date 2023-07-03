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Финансы

В ЦБ сообщили о планах вывести карты «Мир» в новые страны в 2023 году

Ведомости

Банк России планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 г. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах – вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 г.», – сказала она. 

Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией.

В марте этого года карты «Мир» начали принимать банки Кубы. По словам Бакиной, сейчас в стране настраивают POS-терминалы. Ожидается, что карты заработают во всей POS-терминальной сети Кубы уже этим летом, уточнила она.

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Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. В июне стало известно, что российская платежная система уже работает и в Венесуэле.

Ранее карты «Мир» также принимали в Турции и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Обслуживание российских карт в Узбекистане было приостановлено. В Турции, по словам Бакиной, уже появилась возможность безналичной оплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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