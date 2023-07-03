В ЦБ сообщили о планах вывести карты «Мир» в новые страны в 2023 году
Банк России планирует вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 г. Об этом в интервью газете «Известия» сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах – вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 г.», – сказала она.
Говоря об опасениях стран из-за вторичных санкций, Бакина отметила, что часть государств беспокоятся из-за угрозы ограничений и прислушиваются к санкциям. В то же время есть и такие страны, которые готовы сотрудничать с Россией.
В марте этого года карты «Мир» начали принимать банки Кубы. По словам Бакиной, сейчас в стране настраивают POS-терминалы. Ожидается, что карты заработают во всей POS-терминальной сети Кубы уже этим летом, уточнила она.
Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. В июне стало известно, что российская платежная система уже работает и в Венесуэле.
Ранее карты «Мир» также принимали в Турции и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Обслуживание российских карт в Узбекистане было приостановлено. В Турции, по словам Бакиной, уже появилась возможность безналичной оплаты.