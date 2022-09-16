Банк России хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 к 2030 году

Банк России хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 к 2030 годуК 2025 году они должны заработать в 20 государствах
Банк России планирует расширить географию использования карт российской платежной системы «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 к 2030 г., следует из совместной презентации регулятора и Минфина, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве (документ есть у «Ведомостей»). Сейчас, согласно данным на сайте платежной системы, карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.
Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г.
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