Банк России хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 к 2030 году

Банк России планирует расширить географию использования карт российской платежной системы «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 к 2030 г., следует из совместной презентации регулятора и Минфина, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве (документ есть у «Ведомостей»). Сейчас, согласно данным на сайте платежной системы, карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.