США пригрозили ввести санкции за использование системы «Мир» вне России

«Ничего в Турции плохого не произошло. Работа идет абсолютно в нормальном режиме, везде, где карты «Мир» принимались, они принимаются. Может быть, будут какие-то точечные единичные случаи в каком-то конкретном отеле, где произошла такая ситуация. Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались с нашими турецкими партнерами, они все сказали, что никаких поводов для волнения нет, работа продолжается», – пояснил Комлев.