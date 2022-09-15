США пригрозили ввести санкции за использование системы «Мир» вне России
Минфин США готов ввести санкции за поддержку использования национальной платежной системы «Мир» за пределами России, следует из документа на сайте ведомства.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово принять меры в случае поддержки попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
На фоне этого Вашингтон ввел ограничительные меры против генерального директора НСПК Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Ранее сегодня Комлев заявил, что в Турции не наблюдается проблем с работой карт российской платежной системы «Мир». Поводом для вопроса журналистов послужило распространенное в соцсетях сообщение, что в Турции с 10 сентября прекратили прием карт «Мир».
«Ничего в Турции плохого не произошло. Работа идет абсолютно в нормальном режиме, везде, где карты «Мир» принимались, они принимаются. Может быть, будут какие-то точечные единичные случаи в каком-то конкретном отеле, где произошла такая ситуация. Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались с нашими турецкими партнерами, они все сказали, что никаких поводов для волнения нет, работа продолжается», – пояснил Комлев.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что работают над расширением географии приема карт «Мир» в странах, популярных у россиян для туристических поездок и сезонного проживания.
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