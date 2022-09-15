Директор платежной системы «Мир» опроверг слухи о проблемах с картами в Турции
В Турции не наблюдается проблем с работой карт российской платежной системы «Мир», заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. Об этом сообщило «РИА Новости».
Поводом для вопроса журналистов послужило распространенное в соцсетях сообщение, что в Турции с 10 сентября прекращают прием карт «Мир». «Ничего в Турции плохого не произошло. Работа идет абсолютно в нормальном режиме, везде, где карты «Мир» принимались, они принимаются. Может быть, будут какие-то точечные единичные случаи в каком-то конкретном отеле, где произошла такая ситуация. Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались с нашими турецкими партнерами, они все сказали, что никаких поводов для волнения нет, работа продолжается», – пояснил Комлев.
Он отметил, что не все турецкие банки готовы работать с российскими банками, но всегда можно воспользоваться другим терминалом или снять деньги в банкомате. «Никаких проблем в Турции у нас сейчас нет, не было и, надеюсь, не будет», – добавил гендиректор НСПК.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что работают над расширением географии приема карт «Мир» в странах, популярных у россиян для туристических поездок и сезонного проживания.
В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что система «Мир» скоро будет интегрирована с иранской «Шетаб». Также МИД России ранее сообщал о переговорах об использовании карты «Мир» в КНР, Азербайджане и Египте. Готовность обсуждать использование «Мира» в своей стране также выразил глава минфина Никарагуа Иван Акоста. Исполнительный директор туристического управления Таиланда Титипорн Маненате сообщала, что в королевстве карты «Мир» могут заработать в течение двух-трех месяцев.
По итогам встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, где лидеры обсуждали наращивание торговли, оплату российского газа рублями и применение в Турции карт «Мир», несколько западных чиновников заявили изданию Financial Times, что Запад недоволен растущим сотрудничеством Турции с Россией и готов принять ответные меры, если Анкара поможет Москве обходить санкции.