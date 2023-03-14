СМИ: банки Кубы начали принимать карты «Мир»

О том, что банкоматы Кубы стали принимали карты «Мир», сообщалось еще в июле 2022 г., при этом уточнялось, что карты российской платежной системы начнут принимать во всех точках продаж на Кубе до конца 2022 г. в Ростуризме опровергли эту информацию.