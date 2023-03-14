СМИ: банки Кубы начали принимать карты «Мир»
В Гаване некоторые банки начали принимать карты «Мир», сообщили ТАСС и «РИА Новости».
На табло ряда банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, можно снять средства с рублевого счета в кубинских песо. Причем на данном этапе внедрения системы «Мир» на Кубе расплатиться картой в магазинах и ресторанах не получится.
Местные власти пока никаких заявлений о начале работы российской платежной системы не делали.
О том, что банкоматы Кубы стали принимали карты «Мир», сообщалось еще в июле 2022 г., при этом уточнялось, что карты российской платежной системы начнут принимать во всех точках продаж на Кубе до конца 2022 г. в Ростуризме опровергли эту информацию.
В начале марта посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщил о близкой к завершению подготовке запуска системы «Мир». Это, по его оценке, позволит увеличить поток российских туристов на остров.
Сейчас карты принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ранее платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.