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СМИ: банки Кубы начали принимать карты «Мир»

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В Гаване некоторые банки начали принимать карты «Мир», сообщили ТАСС и «РИА Новости».

На табло ряда банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, можно снять средства с рублевого счета в кубинских песо. Причем на данном этапе внедрения системы «Мир» на Кубе расплатиться картой в магазинах и ресторанах не получится. 

Местные власти пока никаких заявлений о начале работы российской платежной системы не делали.

О том, что банкоматы Кубы стали принимали карты «Мир», сообщалось еще в июле 2022 г., при этом уточнялось, что карты российской платежной системы начнут принимать во всех точках продаж на Кубе до конца 2022 г. в Ростуризме опровергли эту информацию.

В начале марта  посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщил о близкой к завершению подготовке запуска системы «Мир». Это, по его оценке, позволит увеличить поток российских туристов на остров.

Сейчас карты принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ранее платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.

Ранее по теме: Казахстанский ВТБ начал выпускать пластиковые карты «Мир»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных