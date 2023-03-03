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Посол заявил о скором запуске платежной системы «Мир» на Кубе

Ведомости

Подготовка к запуску на Кубе российской платежной системы «Мир» близка к завершению, сообщил «РИА Новости» посол России в Гаване Андрей Гуськов.

«По информации кубинской стороны, работа над запуском платежной системы "Мир" близка к завершению. Ее использование должно позитивно сказаться на увеличении потока российских туристов на остров», — сообщил он агентству.

В конце июля 2022 г. пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства Кубы по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону сообщала, что в банкоматах республики стало возможно снять наличные песо по картам с платежной системой «Мир». Тогда он отмечал, что это «стало возможно в рамках совместных усилий двух стран по запуску полноценного обслуживания карт «Мир» на Кубе». 

Ранее по теме: На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир»

Сейчас карты принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ранее платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.

При это в конце января текущего года председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что банки страны работают над возобновлением обслуживания карт «Мир».

Ранее по теме: Банки Узбекистана начали работу над возобновлением обслуживания карт «Мир»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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