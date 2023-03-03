Посол заявил о скором запуске платежной системы «Мир» на Кубе
Подготовка к запуску на Кубе российской платежной системы «Мир» близка к завершению, сообщил «РИА Новости» посол России в Гаване Андрей Гуськов.
«По информации кубинской стороны, работа над запуском платежной системы "Мир" близка к завершению. Ее использование должно позитивно сказаться на увеличении потока российских туристов на остров», — сообщил он агентству.
В конце июля 2022 г. пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства Кубы по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону сообщала, что в банкоматах республики стало возможно снять наличные песо по картам с платежной системой «Мир». Тогда он отмечал, что это «стало возможно в рамках совместных усилий двух стран по запуску полноценного обслуживания карт «Мир» на Кубе».
Сейчас карты принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ранее платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.
При это в конце января текущего года председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что банки страны работают над возобновлением обслуживания карт «Мир».