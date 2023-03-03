Посол заявил о скором запуске платежной системы «Мир» на Кубе

В конце июля 2022 г. пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства Кубы по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону сообщала, что в банкоматах республики стало возможно снять наличные песо по картам с платежной системой «Мир». Тогда он отмечал, что это «стало возможно в рамках совместных усилий двух стран по запуску полноценного обслуживания карт «Мир» на Кубе».