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Банки Узбекистана начали работу над возобновлением обслуживания карт «Мир»

Ведомости

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт «Мир», заявил председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

«Наши банки не оставляют этот вопрос. По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления обслуживания карт)», – отметил Нурматов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано.

23 сентября в пресс-службе межбанковской платежной системы Узбекистана Uzcard сообщили о приостановке приема карт «Мир» по техническим причинам. Но сроки проведения технических работ не уточнялись.

В ноябре 2022 г. Нурмуратов заявлял, что банки республики не рассматривают возобновление обслуживания карт российской платежной системы «Мир» из-за потенциальных рисков. Глава Центробанка подчеркнул, что для коммерческих банков существуют «большие риски» в обслуживании карт российской платежной системы.

Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. 1 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы, которые позволяют принимать не только карты «Мир», но и Visa и Mastercard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных