Банки Узбекистана начали работу над возобновлением обслуживания карт «Мир»
Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт «Мир», заявил председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.
«Наши банки не оставляют этот вопрос. По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления обслуживания карт)», – отметил Нурматов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано.
23 сентября в пресс-службе межбанковской платежной системы Узбекистана Uzcard сообщили о приостановке приема карт «Мир» по техническим причинам. Но сроки проведения технических работ не уточнялись.
В ноябре 2022 г. Нурмуратов заявлял, что банки республики не рассматривают возобновление обслуживания карт российской платежной системы «Мир» из-за потенциальных рисков. Глава Центробанка подчеркнул, что для коммерческих банков существуют «большие риски» в обслуживании карт российской платежной системы.
Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. 1 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы, которые позволяют принимать не только карты «Мир», но и Visa и Mastercard.