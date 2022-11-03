Узбекистан не готов возобновлять обслуживание карт «Мир»

Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. 1 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы, которые позволяют принимать не только карты «Мир», но и Visa и Mastercard.