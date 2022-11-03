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Финансы

Узбекистан не готов возобновлять обслуживание карт «Мир»

Ведомости

Банки Узбекистана не рассматривают возобновление обслуживания карт российской платежной системы «Мир» из-за потенциальных рисков, заявил председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов, пишет «РИА Новости».

«Пока речь о возобновлении не стоит», — ответил Нурмуратов на вопрос о возможных сроках возобновления работы карт «Мир» в Узбекистане. Глава Центробанка подчеркнул, что для коммерческих банков существуют «большие риски» в обслуживании карт российской платежной системы.

23 сентября в пресс-службе межбанковской платежной системы Узбекистана Uzcard сообщили о приостановке приема карт «Мир» по техническим причинам. Но сроки проведения технических работ не уточнялись.

Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. 1 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы, которые позволяют принимать не только карты «Мир», но и Visa и Mastercard.

Многие зарубежные страны начали приостанавливать прием карт «Мир», поскольку в сентябре минфин США опубликовал документ, согласно которому ведомство может ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Кроме того, США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных