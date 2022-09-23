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Финансы

Банки Узбекистана приостановили обслуживание карт «Мир»

Ведомости

С 23 сентября по техническим причинам обслуживание карт «Мир» в Узбекистане приостанавливается. Об этом сообщает пресс-служба межбанковской платежной системы страны Uzcard.

Карты «Мир» перестанут принимать в банках республики с 9:00 (7:00 мск) 23 сентября 2022 г. из-за «необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD», говорится в сообщении. Кроме того, с этого момента приостановлено обслуживание кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом. При этом совместные карты по-прежнему работают в Узбекистане, отметили в пресс-службе.

Сроки проведения технических работ не уточняются.

В настоящее время с платежной системой «Мир» сотрудничают банки 11 стран: Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии. Также внедрить ее планируется в Иране, Азербайджане, Египте и др.

Однако 15 сентября минфин США опубликовал документ, согласно которому ведомство может ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Кроме того, США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

После угроз американский властей турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. В связи с этим Ассоциация туроператоров России (АТОР) посоветовала туристам из России, приезжающим в Турцию, брать с собой наличную валюту.

Кроме того, принимать российские карты перестали в Народном банке Казахстана и вьетнамском BIDV. Причины такого решения представители банков не объяснили. В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир». Также регулятор работает над тем, чтобы расширить географию обслуживания российских карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных