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Экономика

Два турецких банка прекратили принимать карты «Мир»

Ведомости

Турецкий банк Isbank приостановил использование российской платежной системы «Мир», сообщило агентство Reuter со ссылкой на кредитную организацию.

В банке это решение объяснили тем, что он стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. Издание отмечает, что это произошло после того, как США ввели санкции в отношении директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Как сообщило «РИА Новости», с картами «Мир» перестал работать и «Денизбанк». «Операции по карте «Мир» и связанные с российской валютой, в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами», – заявили агентству в службе поддержки клиентов банка.

15 сентября Минфин США опубликовал документ, согласно которому министерство готово ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.

Ранее в Минэкономразвития России сообщили, что работают над расширением географии приема карт «Мир» в странах, популярных у россиян для туристических поездок и сезонного проживания.

9 сентября исполнительный директор туристического управления Таиланда Титипорн Маненате заявил, что платежная система «Мир» может заработать в королевстве в течение трех месяцев. По словам Маненате, переговоры между сторонами уже ведутся.

На сайте платежной системы уточняется, что сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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Ранее по теме: Банк России хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 к 2030 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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