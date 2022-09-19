Два турецких банка прекратили принимать карты «Мир»

В банке это решение объяснили тем, что он стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. Издание отмечает, что это произошло после того, как США ввели санкции в отношении директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.