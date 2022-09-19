Два турецких банка прекратили принимать карты «Мир»
Турецкий банк Isbank приостановил использование российской платежной системы «Мир», сообщило агентство Reuter со ссылкой на кредитную организацию.
В банке это решение объяснили тем, что он стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. Издание отмечает, что это произошло после того, как США ввели санкции в отношении директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Как сообщило «РИА Новости», с картами «Мир» перестал работать и «Денизбанк». «Операции по карте «Мир» и связанные с российской валютой, в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами», – заявили агентству в службе поддержки клиентов банка.
15 сентября Минфин США опубликовал документ, согласно которому министерство готово ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.
Ранее в Минэкономразвития России сообщили, что работают над расширением географии приема карт «Мир» в странах, популярных у россиян для туристических поездок и сезонного проживания.
9 сентября исполнительный директор туристического управления Таиланда Титипорн Маненате заявил, что платежная система «Мир» может заработать в королевстве в течение трех месяцев. По словам Маненате, переговоры между сторонами уже ведутся.
На сайте платежной системы уточняется, что сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.