Казахстанский «Халык банк» и вьетнамский BIDV перестали принимать карты «Мир»

19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. В связи с этим Ассоциация туроператоров России (АТОР) посоветовала туристам из России, приезжающим в Турцию, брать с собой наличную валюту.