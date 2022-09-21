Казахстанский «Халык банк» и вьетнамский BIDV перестали принимать карты «Мир»
Ряд банков Казахстана и Вьетнама приостановили прием карт «Мир» на фоне предупреждения минфина США о готовности ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные колл-центров двух банков.
Как пишет издание, карты «Мир» больше не принимаются во вьетнамском BIDV. Сотрудник кредитной организации также подтвердил эту информацию. Он добавил, что банк по-прежнему обслуживает карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB и UnionPay.
В колл-центре Народного банка Казахстана дали аналогичную информацию: российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир». В регуляторе уточнили, что продолжат расширять географию обслуживания российских карт за рубежом.
При этом на сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты «Мир», обращает внимание газета. Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.
15 сентября минфин США опубликовал документ, согласно которому министерство готово ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Кроме того, США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили использование российской платежной системы «Мир». В первом банке решение объяснили тем, что организация стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. В связи с этим Ассоциация туроператоров России (АТОР) посоветовала туристам из России, приезжающим в Турцию, брать с собой наличную валюту.
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