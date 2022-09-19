Ассоциация туроператоров рекомендовала брать наличные для поездок в Турцию

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ). Рекомендуется также бронировать в Анталье отели на «все включено», или, в случае Стамбула – как минимум с завтраками», – уточняют в АТОР.