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Экономика

Ассоциация туроператоров рекомендовала брать наличные для поездок в Турцию

Ведомости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует туристам из России, приезжающим в Турцию, брать с собой наличную валюту в связи с сообщениями о приостановке использования некоторыми банками российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на сайте ассоциации.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ). Рекомендуется также бронировать в Анталье отели на «все включено», или, в случае Стамбула – как минимум с завтраками», – уточняют в АТОР.

Ранее стало известно, что два турецких коммерческих банка – Isbank и Denizbank приостановили использование платежной системы «Мир» в связи с угрозой санкций со стороны США. 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также Штаты ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир», заявил «Ведомостям» представитель Банка России. В НСПК уточнили, что прием и обслуживание российских карт в конкретной стране зависит от позиций самих банков.

На сайте платежной системы «Мир» уточняется, что сейчас ее карты принимают в Белоруссии, Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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Ранее по теме: ЦБ и НСПК ответили на решение двух турецких банков отключить карты «Мир»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных