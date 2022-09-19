ЦБ и НСПК ответили на решение двух турецких банков отключить карты «Мир»Зарубежные банки сами принимают решение об обслуживании российских карт
Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир», заявил «Ведомостям» представитель Банка России. Так он прокомментировал новость о том, что два турецких банка – Isbank и Denizbank – приостановили операции с картами российской платежной системы «Мир».
Представитель оператора платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК, Банк России является ее учредителем) – прислал похожий комментарий, уточнив, что прием и обслуживание российских карт «Мир» в конкретной стране зависит от позиций самих банков. Банк России намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт «Мир», заверил его представитель.
Некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков, напомнил представитель НСПК.
В Isbank решение об отказе принимать карты «Мир» объяснили тем, что банк стремится работать в соответствии с международными и национальными законами, пишет Reuters. Издание отмечает, что это произошло после того, как США 15 сентября ввели санкции в отношении директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
15 сентября минфин США также опубликовал документ, согласно которому министерство готово ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Представитель НСПК тогда сказал, что санкции против Комлева не повлияют на работу платежной системы «Мир» и других систем, работу которых обеспечивает НСПК.
На сайте платежной системы «Мир» уточняется, что сейчас ее карты принимают в Белоруссии, Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что система «Мир» скоро будет интегрирована с иранской «Шетаб». Также МИД России сообщал о переговорах об использовании карты «Мир» в КНР, Азербайджане и Египте. Готовность обсуждать использование «Мира» в своей стране также выразил министр финансов Никарагуа Иван Акоста.
9 сентября исполнительный директор туристического управления Таиланда Титипорн Маненате заявил, что платежная система «Мир» может заработать в королевстве в течение трех месяцев. По словам Маненате, переговоры между сторонами уже ведутся.