ЦБ и НСПК ответили на решение двух турецких банков отключить карты «Мир»

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что система «Мир» скоро будет интегрирована с иранской «Шетаб». Также МИД России сообщал о переговорах об использовании карты «Мир» в КНР, Азербайджане и Египте. Готовность обсуждать использование «Мира» в своей стране также выразил министр финансов Никарагуа Иван Акоста.