В Ростуризме опровергли возможность снять наличные с карты «Мир» на Кубе
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о возможности снять наличные с карты «Мир» на Кубе. По ее словам, сделать это пока что нельзя, однако работа в этом направлении ведется.
«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна», — написала глава ведомства.
Догузова отметила, что работа по запуску российской платежной системы на Кубе ведется. Она добавила, что, как только банкоматы страны начнут принимать карту «Мир», Ростуризм расскажет об этом.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону сообщили, что на Кубе появилась возможность снимать наличные песо по картам платежной системы «Мир». Уточнялось, что в рамках второго этапа карты «Мир» начнут принимать во всех точках продаж на Кубе до конца 2022 г.
27 июля о планах запуска российской платежной системы в Иране рассказал и замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. По его словам, скоро в стране начнут принимать карты «Мир». Он добавил, что договоренности об этом уже есть.
На сегодняшний день карты платежной системы «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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