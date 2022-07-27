В Ростуризме опровергли возможность снять наличные с карты «Мир» на Кубе

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону сообщили, что на Кубе появилась возможность снимать наличные песо по картам платежной системы «Мир». Уточнялось, что в рамках второго этапа карты «Мир» начнут принимать во всех точках продаж на Кубе до конца 2022 г.