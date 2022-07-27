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В Ростуризме опровергли возможность снять наличные с карты «Мир» на Кубе

Ведомости

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о возможности снять наличные с карты «Мир» на Кубе. По ее словам, сделать это пока что нельзя, однако работа в этом направлении ведется. 

«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна», — написала глава ведомства. 

Догузова отметила, что работа по запуску российской платежной системы на Кубе ведется. Она добавила, что, как только банкоматы страны начнут принимать карту «Мир», Ростуризм расскажет об этом. 

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону сообщили, что на Кубе появилась возможность снимать наличные песо по картам платежной системы «Мир». Уточнялось, что в рамках второго этапа карты «Мир» начнут принимать во всех точках продаж на Кубе до конца 2022 г.

27 июля о планах запуска российской платежной системы в Иране рассказал и замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. По его словам, скоро в стране начнут принимать карты «Мир». Он добавил, что договоренности об этом уже есть. 

На сегодняшний день карты платежной системы «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных