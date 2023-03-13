Казахстанский ВТБ начал выпускать пластиковые карты «Мир»

В банке подчеркнули, что «ВТБ Казахстан» обслуживает как собственные карты «Мир», так и зарубежные. Пополнить карту можно будет через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, а также со своего расчетного счета в VTB KZ Online. Помимо этого, перевести деньги можно и с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам, в том числе иностранного.