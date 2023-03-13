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Финансы

Казахстанский ВТБ начал выпускать пластиковые карты «Мир»

Ведомости

Дочерний банк ВТБ в Казахстане начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«В декабре прошлого года мы представили цифровые карты "Мир". Сейчас мы начали выпускать их в пластике. Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

В банке подчеркнули, что «ВТБ Казахстан» обслуживает как собственные карты «Мир», так и зарубежные. Пополнить карту можно будет через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, а также со своего расчетного счета в VTB KZ Online. Помимо этого, перевести деньги можно и с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам, в том числе иностранного.

Уточняется, что с помощью карты «Мир» у пользователей будет возможность оформить онлайн-покупки в российских сервисах и проводить платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. По словам директора департамента розничного бизнеса банка ВТБ Казахстан Станислава Козьякова, в республике фиксируется стабильный спрос на карты «Мир», чаще всего клиенты используют их при поездках в Россию, оплате образовательных сервисов и др. 

В начале декабря 2022 г. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) дало разрешение казахстанским банкам на осуществление операций по платежным картам «Мир». Тогда сообщалось, что банки будут принимать решение о подключении платежной системы «Мир» самостоятельно, исходя из собственных стратегий развития.

Казахстанский «Халык банк» перестал принимать карты «Мир» в конце сентября 2022 г. Такое решение было принято на фоне предупреждения минфина США о готовности ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. От работы с российской платежной системой также отказались несколько банков Турции, Киргизии, Узбекистана, Вьетнама и Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных