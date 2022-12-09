Банки Казахстана получили разрешение на операции с картами «Мир»
Казахстанские банки получили разрешение от американского OFAC на осуществление операций по платежным картам «Мир». Об этом сообщает Агентство по регулированию финрынка республики.
В пресс-службе регулятора уточнили, что получили соответствующее письмо от подразделения минфина США OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) 8 декабря. В нем ведомство заявило, что не возражает против использования карт «Мир» физическими лицами. Речь в том числе идет о гражданах, которые эмигрировали из России в Казахстан, пояснили в минфине США.
При этом в американском ведомстве подчеркнули, что продолжат контролировать операции с картами российской платежной системы, чтобы ее не могли использовать для обхода санкций против России.
«Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам “Мир”, а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для физических лиц», — отметили в казахстанском регуляторе.
Агентство по регулированию финрынка республики добавило, что банки Казахстана будут принимать решение о подключении платежной системы «Мир» самостоятельно, исходя из собственных стратегий развития.
Казахстанский «Халык банк» перестал принимать карты «Мир» в конце сентября 2022 г. Такое решение было принято на фоне предупреждения минфина США о готовности ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. От работы с российской платежной системой также отказались несколько банков Турции, Киргизии, Узбекистана, Вьетнама и Таджикистана.