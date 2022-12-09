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Финансы

Банки Казахстана получили разрешение на операции с картами «Мир»

Ведомости

Казахстанские банки получили разрешение от американского OFAC на осуществление операций по платежным картам «Мир». Об этом сообщает Агентство по регулированию финрынка республики.

В пресс-службе регулятора уточнили, что получили соответствующее письмо от подразделения минфина США OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) 8 декабря. В нем ведомство заявило, что не возражает против использования карт «Мир» физическими лицами. Речь в том числе идет о гражданах, которые эмигрировали из России в Казахстан, пояснили в минфине США.

При этом в американском ведомстве подчеркнули, что продолжат контролировать операции с картами российской платежной системы, чтобы ее не могли использовать для обхода санкций против России.

«Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам “Мир”, а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для физических лиц», — отметили в казахстанском регуляторе.

Агентство по регулированию финрынка республики добавило, что банки Казахстана будут принимать решение о подключении платежной системы «Мир» самостоятельно, исходя из собственных стратегий развития.

Казахстанский «Халык банк» перестал принимать карты «Мир» в конце сентября 2022 г. Такое решение было принято на фоне предупреждения минфина США о готовности ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. От работы с российской платежной системой также отказались несколько банков Турции, Киргизии, Узбекистана, Вьетнама и Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных