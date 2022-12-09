Банки Казахстана получили разрешение на операции с картами «Мир»

В пресс-службе регулятора уточнили, что получили соответствующее письмо от подразделения минфина США OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) 8 декабря. В нем ведомство заявило, что не возражает против использования карт «Мир» физическими лицами. Речь в том числе идет о гражданах, которые эмигрировали из России в Казахстан, пояснили в минфине США.