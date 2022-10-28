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Финансы

РБК узнал о планах российских банков установить терминалы для карт «Мир» за границей

Ведомости

Два российских банка собираются установить POS-терминалы для приема карт «Мир» в дружественных странах. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на банковском рынке.

Собеседники не раскрыли названия кредитных организаций, но уточнили, что первым делом терминалы появятся в Турции и ОАЭ. При этом один из банков планирует установить терминалы только в Турции, а другой — в обеих странах.

Один из источников отметил, что в кредитных организациях фиксируют спрос на услугу в странах, где «сохранился и вырос поток туристов». Другой собеседник добавил, что его банк собирается устанавливать терминалы в первую очередь в отелях, магазинах и др.

Один из источников рассказал, что банки уже сейчас могут тестировать проведение таких транзакций. Ранее о подобной схеме писал «Коммерсантъ». Как отмечала газета, в дружественных странах торгово-сервисные предприятия через посредника открывают счет в рублях в российском банке. После этого посредник получает POS-терминалы, приезжает в страну, где находится предприятие, и подключает терминал к эквайринговой сети банка через интернет.

После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в России. В итоге россияне лишились возможности пользоваться этими картами за границей. В связи с этим большую популярность среди граждан РФ приобрели карты китайской платежной системы UnionPay. Также в некоторых странах россияне могут совершать покупки с картами «Мир».

Однако 15 сентября минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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