РБК узнал о планах российских банков установить терминалы для карт «Мир» за границей

Один из источников рассказал, что банки уже сейчас могут тестировать проведение таких транзакций. Ранее о подобной схеме писал «Коммерсантъ». Как отмечала газета, в дружественных странах торгово-сервисные предприятия через посредника открывают счет в рублях в российском банке. После этого посредник получает POS-терминалы, приезжает в страну, где находится предприятие, и подключает терминал к эквайринговой сети банка через интернет.