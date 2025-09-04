ПСБ раскрыл объем переводов через созданного им платежного агента А7

ПСБ раскрыл объем переводов через созданного им платежного агента А7С октября 2024 года транзакции перешагнули за 7,5 трлн рублей
В октябре 2024 г. ПСБ объявил о запуске «уникального» механизма трансграничных расчетов для бизнеса. Транзакции осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной компании А7 – она называет себя платформой для трансграничных платежей. По данным СПАРК, у ПСБ в А7 49%, а другие владельцы не указаны. А7 принадлежит компания «А7-агент», гендиректором которой является молдавский бизнесмен Илан Шор.
Платформа дает возможность бизнесу отправлять разные платежи – «от маленьких до очень крупных» – и в разных валютах, рассказал Дорофеев. По его словам, инфраструктура А7 позволяет проводить от 1500 до 2000 операций в день. Зампред ПСБ отметил, что А7 меньше чем за год стала лидером на рынке платежных агентов, но конкретных значений не привел.
Из информации на сайте А7 следует, что агент сопровождает платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%. Основными валютами расчетов являются юани, доллары США, евро, дирхамы ОАЭ, но «с дополнительной проработкой» возможны и любые другие, сказано там же. А7 обещает провести платеж день в день и заверяет, что безопасность расчетов обеспечивается его собственной обширной международной инфраструктурой и большим объемом ликвидности в разных валютах.
В июне Шор говорил, что A7 предложила рынку «немножко новый» и «достаточно неуязвимый» продукт – по сути, расчеты ценными бумагами, векселями, которые сама же и выпускает. «Мы в любой точке мира нашу ценную бумагу выкупаем в той валюте, в которой удобно клиенту. Наша задача сделать так, чтобы один [клиент] отдал в том, в чем хочет, а другой получил в том, в чем нужно. И любым путем мы это сделаем», – отмечал бизнесмен.
В интервью «Ведомостям» Шор говорил, что «в ближайшие месяцы» А7 выйдет на рынки четырех стран, не уточняя, о каких государствах идет речь. В июле 2025 г. A7 попала под санкции ЕС, но в компании отмечали, что это никак не повлияет на ее деятельность.
Вопрос появления платежных механизмов для трансграничных расчетов встал остро после февраля 2022 г. – тогда для российского бизнеса начала рушиться привычная система платежей, в том числе основанная на долларовой системе SWIFT. Обороты стал набирать рынок посредников – платежных агентов. Например, работа с посредниками стала основной возможностью российского бизнеса оплатить импорт из Китая, писали «Ведомости» в конце 2024 г.: на платежных агентов приходилось уже около 70-80% объемов платежей.
Бизнес, в первую очередь малый и средний, часто опасается работать с независимыми агентами, потому что не может самостоятельно проверить их благонадежность, писали «Ведомости»: этим воспользовались банки, которые стали формировать собственные схемы расчетов за счет консолидации агентов вокруг себя и предлагать их клиентам.