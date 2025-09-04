ПСБ раскрыл объем переводов через созданного им платежного агента А7

В июне Шор говорил, что A7 предложила рынку «немножко новый» и «достаточно неуязвимый» продукт – по сути, расчеты ценными бумагами, векселями, которые сама же и выпускает. «Мы в любой точке мира нашу ценную бумагу выкупаем в той валюте, в которой удобно клиенту. Наша задача сделать так, чтобы один [клиент] отдал в том, в чем хочет, а другой получил в том, в чем нужно. И любым путем мы это сделаем», – отмечал бизнесмен.