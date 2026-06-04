Якутия и «ON Медиа» договорились развивать кинопроизводство

В 2026 г. якутские кинокомпании одними из первых в России получили сертификат «Сделано в России» по направлению «Уникальность». Холдинг «ON Медиа» уже выступает партнером Якутского международного кинофестиваля, в апреле он заключил стратегическое соглашение с киностудией «Ленфильм» о совместном производстве полнометражных картин и сериалов. Примером успешного сотрудничества стал фильм «Кончится лето» режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева с Юрой Борисовым, который получил приз за лучшую мужскую роль на премии «Ника» и Гран-при фестиваля «Маяк».