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Якутия и «ON Медиа» договорились развивать кинопроизводство

Ведомости

Республика Саха (Якутия) и холдинг «ON Медиа» (входит в группу МТС) заключили соглашение о сотрудничестве в области кино- и медиапроизводства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил представитель «ON Медиа».

Документ предусматривает совместную работу по развитию киноиндустрии в регионе, привлечение российских и зарубежных съемочных групп, поддержку молодых специалистов креативных индустрий, а также продвижение якутских проектов на федеральных и международных площадках.

«Феномен якутского кино сегодня признан уникальным явлением российского кинематографа. Мы ставим задачу на ближайшие годы – трансформировать кино из чистого искусства в полноценную индустрию. Я уверен, что сотрудничество с крупными холдингами, такими как «ON Медиа», поможет нам достичь этой цели гораздо быстрее», – заявил глава республики Айсен Николаев.

Генеральный директор «ON Медиа» Софья Митрофанова отметила, что якутское кино обладает яркой самобытностью. «Якутская «новая волна» стала феноменом: в республике с населением менее миллиона человек ежегодно выходит около двадцати фильмов, которые нередко становятся событием на федеральном уровне», – сказала она.

Стороны уже реализовали совместный проект – фильм «Кончится лето» режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева с Юрой Борисовым в главной роли. Картина, созданная по заказу онлайн-кинотеатра КИОН (входит в «ON Медиа»), получила Гран-при фестиваля «Маяк» и стала лауреатом премии «Ника».

В 2026 г. якутские кинокомпании одними из первых в России получили сертификат «Сделано в России» по направлению «Уникальность». Холдинг «ON Медиа» уже выступает партнером Якутского международного кинофестиваля, в апреле он заключил стратегическое соглашение с киностудией «Ленфильм» о совместном производстве полнометражных картин и сериалов. Примером успешного сотрудничества стал фильм «Кончится лето» режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева с Юрой Борисовым, который получил приз за лучшую мужскую роль на премии «Ника» и Гран-при фестиваля «Маяк».

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