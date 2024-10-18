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«Кончится лето» и «Папа умер в субботу»: два главных фильма «Маяка»-2024

Вестерн с Юрой Борисовым и драмеди про воссоединение семьи прочат нам новую волну популярного российского кино
Николай Корнацкий , критик

Младший брат донашивает за старшим все – и одежду, и надежды, которые тот не оправдал. Лоботряс Кека (Юра Борисов – марксист-воришка в «Серебряных коньках», недоношенный ребенок войны в «Эпидемии»), отсидев по малолетке за хулиганство, возвращается домой, в маленький, затерянный посреди якутских лесов поселок. Там его ждет семья – батя (Дмитрий Поднозов из «Императриц») и младший брат Тима (Макар Хлебников из «Снегиря»). Тима вырос противоположностью Кеки – серьезный такой, рассудительный.

В тюрьме время останавливается. Кека как ушел подростком, так и вернулся, не повзрослев. А по ту сторону колючей проволоки жизнь шла своим чередом. Внезапно оказалось – а папа-то уже старик. Тима – абитуриент, и, чтобы учиться «на большой земле», нужны деньги. Выходит, теперь Кека вроде как за старшего. Тут же сама судьба ему подсказывает, как махом решить семейные проблемы. Рядом с поселком работает золотодобывающая артель, которую много лет назад основал папа Кеки и Тимы, но партнер выжил его из бизнеса. Пришло время забрать свое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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