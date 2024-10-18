«Кончится лето» и «Папа умер в субботу»: два главных фильма «Маяка»-2024

«Кончится лето» и «Папа умер в субботу»: два главных фильма «Маяка»-2024Вестерн с Юрой Борисовым и драмеди про воссоединение семьи прочат нам новую волну популярного российского кино
Младший брат донашивает за старшим все – и одежду, и надежды, которые тот не оправдал. Лоботряс Кека (Юра Борисов – марксист-воришка в «Серебряных коньках», недоношенный ребенок войны в «Эпидемии»), отсидев по малолетке за хулиганство, возвращается домой, в маленький, затерянный посреди якутских лесов поселок. Там его ждет семья – батя (Дмитрий Поднозов из «Императриц») и младший брат Тима (Макар Хлебников из «Снегиря»). Тима вырос противоположностью Кеки – серьезный такой, рассудительный.
В тюрьме время останавливается. Кека как ушел подростком, так и вернулся, не повзрослев. А по ту сторону колючей проволоки жизнь шла своим чередом. Внезапно оказалось – а папа-то уже старик. Тима – абитуриент, и, чтобы учиться «на большой земле», нужны деньги. Выходит, теперь Кека вроде как за старшего. Тут же сама судьба ему подсказывает, как махом решить семейные проблемы. Рядом с поселком работает золотодобывающая артель, которую много лет назад основал папа Кеки и Тимы, но партнер выжил его из бизнеса. Пришло время забрать свое.