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Главная / Недвижимость /

ВТБ и Forma запускают лизинг офисов класса А на 50 млрд рублей

Ведомости

ВТБ и девелопер Forma (входит в ГК ПИК) запускают финансовый инструмент на рынке коммерческой недвижимости – лизинг офисов. Соответствующий меморандум о сотрудничестве компании подписали в рамках ПМЭФ-2026.

В подписании приняли участие заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, председатель совета директоров ВТБ лизинг Виталий Сергейчук и заместитель генерального директора ГК ПИК по индивидуальным проектам, руководитель компании FORMA Илья Чепрасов. Сделка подразумевает реализацию объектов на сумму 50 млрд руб.

Как рассказали представители компаний, ВТБ лизинг будет выкупать у девелопера готовые или строящиеся офисы, а затем передавать их конечному клиенту в финансовую аренду. У владельцев бизнеса остается право выкупить помещение в конце срока лизинга. В рамках форума в Санкт-Петербурге уже совершена первая сделка по лизингу офиса в деловом пространстве «Порта» в Москве.

5 мая «Ведомости» писали со ссылкой на исследование CORE.XPВ, что в 2026–2030 гг. девелоперы будут ежегодно сдавать в эксплуатацию в Москве 1,5 млн кв. м офисной недвижимости. В предыдущие пять лет среднегодовой ввод, по данным компании, был в 3 раза меньше – 500 000 кв. м. До 2031 г. в столице заявлено строительство в общей сложности порядка 7,7 млн кв. м деловых объектов, из которых 2,1 млн кв. м будут находиться внутри Третьего транспортного кольца (ТТК).

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