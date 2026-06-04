«Первый канал» сократит расходы на производство сериалов

Российский рекламный рынок в 2025 г. увеличился на 8,5% к 2024 г. до 981,6 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из оценки Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Но темп его роста в сравнении с предыдущим годом замедлился в 2,8 раза: тогда объем рекламных бюджетов в медиа увеличился на 24% к 2023 г. Видеосегмент, куда включены и бюджеты на ТВ-рекламу, увеличился в 2025 г. чуть выше рынка – на 10% в сравнении с 2024 г. до 312 млрд руб. На ТВ приходится 85–88% этого сегмента, оценили ранее в группе компаний OMD и Media Direction Group.