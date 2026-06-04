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«Первый канал» сократит расходы на производство сериалов

Оптимизацию штата сотрудников вещатель проводить не планирует
Мария Истомина
Дмитрий Игнатьев
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

«Первый канал» в текущих реалиях российского рекламного рынка пытается оптимизировать все расходы, но не потерять при этом в качестве, рассказал «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа гендиректор этого вещателя Константин Эрнст.

«К сожалению, мы вынуждены сократить часть объема производства телесериалов. Но за счет альянса с онлайн-платформами, за меньшие деньги, мы в текущий момент получаем сериалы в свой эфир», – отметил Эрнст, добавив при этом, что речь идет о новых проектах. Все популярные франшизы канал продолжит производить и выпускать, уточнил он.

Константин Эрнст рассказал детали перезапуска «Фабрики звезд»

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При этом «Первый канал» не планирует сокращение сотрудников, также рассказал Эрнст. «У нас штат не раздут. У нас люди подобраны и подготовлены так, что мы не хотим их терять», – резюмировал гендиректор «Первого канала».

Российский рекламный рынок в 2025 г. увеличился на 8,5% к 2024 г. до 981,6 млрд руб. (здесь и далее – за вычетом НДС), следует из оценки Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Но темп его роста в сравнении с предыдущим годом замедлился в 2,8 раза: тогда объем рекламных бюджетов в медиа увеличился на 24% к 2023 г. Видеосегмент, куда включены и бюджеты на ТВ-рекламу, увеличился в 2025 г. чуть выше рынка – на 10% в сравнении с 2024 г. до 312 млрд руб. На ТВ приходится 85–88% этого сегмента, оценили ранее в группе компаний OMD и Media Direction Group.

В 2026 г. крупные рекламные группы SkyAlliance и Media Direction Group, согласно прогнозам в марте, ожидали, по крайней мере, сопоставимых темпов роста рекламного рынка, писали ранее «Ведомости». В рекламной группе компаний OMD придерживались прогноза роста рынка примерно на 10% «при сохранении текущей траектории смягчения денежно-кредитной политики и отсутствии критических внешних шоков для экономики».

Тем не менее гендиректор холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ) Александр Жаров в январе 2026 г. прогнозировал, что сегмент телерекламы в 2026 г. вырастет только на 4% в сравнении с 2025 г., писали «Ведомости».

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