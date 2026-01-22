Жаров заявил о «достаточно жестком периоде» для телевизионной рекламы

Перераспределение рекламных доходов – от традиционных телевидения и радио в сторону цифры – уже идет, и, по прогнозу, в 2027 г. соотношение уже будет 75% на 25% в пользу интернета, также отметил в интервью «Ведомостям» Жаров: «Этот процесс в конечном счете приведет к тому, что и в абсолютных значениях доходы традиционных медиа сначала начнут стагнировать, а потом – потихоньку сжиматься. И к этому надо готовиться уже сейчас».