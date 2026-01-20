Консенсус-прогноз «Ведомостей»: рынок рекламы составит 1,4 трлн рублей в год

В то же время опрошенные рекламные группы солидарны, что наиболее сильный рост в 2025 г. показал сегмент рекламы в e-com и ритейл-медиа, который АКАР не учитывает в своих расчетах. При этом оценка этого сегмента участниками рынка довольно сильно разнится. Наибольший его рост – на 73% к 2024 г. до 891 млрд руб. – фиксируют в Okkam. Основная часть опрошенных групп – «Родная речь», SkyAlliance, Group4Media и Starlink – говорит об увеличении на 40–56% до 406–571 млрд руб. В АДВ зафиксировали рост на 45–60%, но абсолютные показатели не раскрыли. Консервативнее всего к оценке динамики сегмента подошли в NMi Group: согласно ее данным, объем рекламы в e-com и ритейл-медиа увеличился на 35% и достиг 441 млрд руб.