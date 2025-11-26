Роскомнадзор раскрыл объем «запрещенной» рекламы в Instagram

На фоне новых законодательных ограничений сегмент рекламы у блогеров в сравнении с прошлым годом замедлит темпы своего роста в 2 раза: в 2025 г. он увеличится на 10% к 2024 г., оценивает представитель NMi Group. Более скептичный прогноз дает Ящук: по его оценке, объем инфлюенс-маркетинга в этом году вырастет ниже уровня инфляции или покажет стагнацию. Согласно данным Ассоциации блогеров и агентств, этот сегмент рекламного рынка в прошлом году составил 42–44 млрд руб.