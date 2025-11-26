Роскомнадзор раскрыл объем «запрещенной» рекламы в Instagram

Роскомнадзор раскрыл объем «запрещенной» рекламы в InstagramНесмотря на ограничения, ряд компаний из потребительского сектора продолжили размещения в этой соцсети
В сентябре – октябре 2025 г. компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях в Instagram
С 1 сентября в России вступил в силу официальный запрет размещения рекламы на ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в стране, в том числе и в Instagram. За несоблюдение этого запрета действуют штрафы, стандартные при нарушениях закона о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАПа): для граждан они составляют до 2500 руб., для должностных лиц – до 20 000 руб., а для юрлиц – до 500 000 руб.
После установления запрета реклама в Instagram не носит массовый характер, отмечают в РКН. Но, несмотря на ограничения, размещения в этой соцсети осенью продолжили образовательные компании, бренды средств по уходу за кожей, интернет-сервисы, а также магазины по продаже парфюмерии и косметики, одежды, обуви и мебели, фиксируют в ведомстве.
РКН рассматривает поступающие в службу жалобы граждан на распространение рекламы в Instagram, при выявлении нарушений возбуждаются административные расследования, говорит его представитель. «Ведомости» направили запрос в ФАС (обладает полномочиями по назначению штрафов за нарушение закона о рекламе).
На Instagram в 2024 г. приходилось 20% сегмента рекламы у блогеров, или 11,6 млрд руб., следует из данных исследования комитета Ассоциации коммуникационных агентств России по инфлюенс-маркетингу. После вступления в силу законодательного запрета на продвижение в этой соцсети совокупный размер бюджетов на инфлюенс-маркетинг в ней, по оценке гендиректора платформы Getblogger Марины Кондрашовой, уже сократился примерно на 85% и продолжает снижаться.
Свои бюджеты из Instagram полностью сняли крупные компании, но на этой площадке закупают серую рекламу некоторые представители малого и среднего бизнеса, передала через представителя директор по PR и новым медиа коммуникационной группы Vinci Agency Татьяна Куликова. Правда, теперь рекламодатели, в особенности производители косметики и продуктов питания, маскируют ее под нативный, рекомендательный продакт-плейсмент, знает представитель рекламной группы NMi Group.
Основная часть рекламных бюджетов из Instagram перетекла на видеохостинг YouTube (замедлен в России с июля 2024 г.) и в мессенджер Telegram, солидарны директор дивизиона Creative рекламной группы Kokoc Group Василий Ящук и Кондрашова из Getblogger. Но, по оценке Кондрашовой, главным выгодоприобретателем стал именно YouTube: он аккумулировал около 35% «высвободившихся» из Instagram бюджетов, Telegram – 30%, VK – 20%, а TikTok (ввел ограничения на загрузку нового контента для пользователей из России) – 15%.
Ящук, в свою очередь, считает, что из Instagram средства преимущественно перераспределяются в пользу Telegram: согласно его данным, на этот мессенджер к концу 2025 г. придется примерно 40% сегмента инфлюенс-маркетинга, на YouTube – 30%, на VK – 15%, остальные 15% поделят между собой другие платформы.
При этом запрет рекламы в Instagram не вызвал в моменте резкого роста стоимости размещений у блогеров в доступных соцсетях из-за адаптации рекламодателей и создателей контента к новым условиям рынка, уточнил Ящук. Но в ноябре – декабре цены на инфлюенс-маркетинг традиционно повысятся, ожидают Ящук и Куликова. По оценке Куликовой, на 10–15%.
На фоне новых законодательных ограничений сегмент рекламы у блогеров в сравнении с прошлым годом замедлит темпы своего роста в 2 раза: в 2025 г. он увеличится на 10% к 2024 г., оценивает представитель NMi Group. Более скептичный прогноз дает Ящук: по его оценке, объем инфлюенс-маркетинга в этом году вырастет ниже уровня инфляции или покажет стагнацию. Согласно данным Ассоциации блогеров и агентств, этот сегмент рекламного рынка в прошлом году составил 42–44 млрд руб.