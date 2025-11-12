НРА начнет продавать рекламу на ТВ новым «небольшим» брендам

НРА начнет продавать рекламу на ТВ новым «небольшим» брендамЭто позволит снизить зависимость от крупнейших рекламодателей, пояснили в альянсе
Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) с 2026 г. запустит специальное предложение по размещению рекламы на национальном ТВ для небольших российских производителей, которые ранее не продвигались в эфире у телевещателей. Об этом в среду, 12 ноября, рассказал на Национальном рекламном форуме (НРФ) гендиректор НРА Алексей Толстоган.
Спецпакет будет действовать в течение месяца, его стоимость составит от 100 000 до 15 млн руб. без учета НДС. В состав пакета может войти размещение на национальном ТВ или в региональных блоках 22 городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и др.). Причем в рамках такого пакета телевизионный инвентарь будет продаваться не по GRP (условные пункты рейтинга, которые отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик), а по контактам с аудиторией, отметил Толстоган.
«Новые небольшие рекламодатели, когда мы встречаемся с ними, говорят о том, что они не понимают, что такое GRP. Это все для них очень сложно. В рамках спецпакета мы определяем цену за 1000 контактов, даем прогноз количества контактов», – пояснил он.
После ухода зарубежных рекламодателей в 2022 г. крупнейшие российские рекламодатели кратно увеличили свои бюджеты, как результат, в 2025 г. поведение «одного кого-то крупного» может сильно влиять на рынок, отметил на НРФ Толстоган. Поскольку «не хочется находиться в такой зависимости и быть подверженными такому риску», НРА, как пояснил он, готов пойти навстречу малому и среднему бизнесу и помочь ему «зайти на ТВ».
За последние годы на национальном ТВ на фоне удорожания размещений выросла доля 20 крупнейших рекламодателей: с 56% в январе – сентябре 2023 г. до 59% за тот же период 2025 г., оценил ранее на НРФ президент группы компаний «Родная речь» Сергей Коптев. При этом общее количество рекламировавшихся на ТВ брендов в январе – сентябре 2025 г., по его оценке, снизилось на 14,6% к тому же периоду 2024 г. (до 901). Эта статистика по телевидению отражает ситуацию на всем рекламном рынке, который приобрел «тревожную структуру», пояснил Коптев: «Меньшее количество рекламодателей должны тратить больше. Это не совсем оптимальный путь развития».
Согласно данным АКАР, сегмент видео, куда входит и реклама в эфире телевещателей, в январе – сентябре 2025 г. увеличился к тому же периоду 2024 г. на 8% до 205–207 млрд руб. за вычетом НДС. На телерекламу, по оценке двух рекламных групп, за указанный период приходится 85–87% сегмента. Весь рекламный рынок за тот же период увеличился на 8% до 680–685 млрд руб., отмечают в АКАР. Таким образом, темпы роста оказались примерно на уровне годовой инфляции: по данным Росстата, на конец сентября она составила 7,98%.
В числе факторов, которые повлияли на динамику рынка, представители рекламных агентств ранее выделяли ситуативное снижение объемов размещений частью компаний из топ-20 крупнейших рекламодателей. Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на расчеты источников в рекламных агентствах, в январе – марте 2025 г. более чем на треть в сравнении с тем же периодом 2024 г. сократил свою рекламную активность на ТВ «Сбер».