НРА начнет продавать рекламу на ТВ новым «небольшим» брендам

За последние годы на национальном ТВ на фоне удорожания размещений выросла доля 20 крупнейших рекламодателей: с 56% в январе – сентябре 2023 г. до 59% за тот же период 2025 г., оценил ранее на НРФ президент группы компаний «Родная речь» Сергей Коптев. При этом общее количество рекламировавшихся на ТВ брендов в январе – сентябре 2025 г., по его оценке, снизилось на 14,6% к тому же периоду 2024 г. (до 901). Эта статистика по телевидению отражает ситуацию на всем рекламном рынке, который приобрел «тревожную структуру», пояснил Коптев: «Меньшее количество рекламодателей должны тратить больше. Это не совсем оптимальный путь развития».