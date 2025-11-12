Количество рекламируемых брендов на национальном ТВ сократилось

В последние пять лет Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) повышал базовые цены на телерекламу. В частности, в 2024 г. альянс объявил об их увеличении для федерального эфира на 40–58% на 2025 г. в зависимости от телеканала, в 2025 г. – на 13–39% на 2026 г. Безусловно, на конечную стоимость размещений для компаний влияют индивидуальные скидки, которые может устанавливать НРА, причем наиболее существенны они могут быть для крупнейших рекламодателей при заключении долгосрочных сделок (на год и более) и увеличении рекламного бюджета с динамикой выше средней по рынку. Темп роста базовых расценок говорит лишь об общей тенденции в этом сегменте рекламного рынка.