Рекламный рынок в 2026 году может вырасти на 15%

Тем не менее, наиболее динамичный рост среди традиционных медиаканалов в 2025 г. показывает сегмент рекламы вне дома (включает в себя наружную рекламу, а также рекламу на внешних и внутренних поверхностях транспорта и экранах внутри помещений. – «Ведомости»), отметила Барская. Он увеличится на 23% год к году и составит 119,4 млрд руб., прогнозирует она. Рост на 14% до 602,6 млрд руб., по оценке Барской, покажет объем рекламы в интернете, на 12% до 277,8 млрд руб. – ТВ-сегмент, на 5% до 25,7 млрд руб. – реклама в аудиоканалах. Совокупный размер рекламных бюджетов в печатной прессе снизится на 5% до 4,46 млрд руб., добавила она.