«Сбер» сократил объем рекламы на ТВ в I квартале более чем на треть

Крупнейший рекламодатель России «Сбер» в январе – марте 2025 г. существенно снизил активность по продвижению на российском телевидении, рассказали «Ведомостям» в трех крупных рекламных агентствах. Согласно расчетам, представленным собеседниками издания, сокращение объема телерекламы у банка составило от 38 до 50% к показателю за тот же период 2024 г. Годом ранее «Сбер», наоборот, увеличил в январе – марте объем закупки инвентаря на ТВ на 58% по сравнению с I кварталом 2023 г., оценили в одном из агентств. В I квартале 2025 г. «Сбер» закупил 40 000–42 000 GRP (условных пунктов рейтинга, которые отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик) для продвижения продуктов и услуг банка, а также компаний его экосистемы, говорят собеседники «Ведомостей». Оценка в денежном выражении за январь–март 2025 г. будет доступна в мае, уточнили они.