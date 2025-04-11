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«Сбер» сократил объем рекламы на ТВ в I квартале более чем на треть

Такое решение может быть связано с процессами оптимизации внутри компании, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший рекламодатель России «Сбер» в январе – марте 2025 г. существенно снизил активность по продвижению на российском телевидении, рассказали «Ведомостям» в трех крупных рекламных агентствах. Согласно расчетам, представленным собеседниками издания, сокращение объема телерекламы у банка составило от 38 до 50% к показателю за тот же период 2024 г. Годом ранее «Сбер», наоборот, увеличил в январе – марте объем закупки инвентаря на ТВ на 58% по сравнению с I кварталом 2023 г., оценили в одном из агентств. В I квартале 2025 г. «Сбер» закупил 40 000–42 000 GRP (условных пунктов рейтинга, которые отражают количество телезрителей, посмотревших 20-секундный ролик) для продвижения продуктов и услуг банка, а также компаний его экосистемы, говорят собеседники «Ведомостей». Оценка в денежном выражении за январь–март 2025 г. будет доступна в мае, уточнили они.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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