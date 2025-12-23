Реклама на платформах интернет-торговли за последние три года подорожала на 53%

Наиболее существенный рост CPM зафиксирован у фарм- и телеком-компаний. Для первой категории рекламодателей стоимость 1000 показов рекламы увеличилась на 83% до 240 руб., для второй – на 80% до 259 руб. В категории электроники CPM вырос на 72% до 263 руб., у товаров для дома – на 66% до 262 руб., у украшений и настольных игр – на 60% до 203 и 268 руб. соответственно, у FMCG (непродовольственные товары повседневного спроса) – на 52% до 313 руб. У категории товаров для красоты динамика удорожания стоимости показов рекламы менее выраженная: CPM у нее увеличился на 9% до 170 руб.