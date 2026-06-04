Глава AmCham: многие американские компании ждут возвращения в Россию

В декабре 2025 г. глава Американской торговой палаты в России сказал, что прямой ущерб для американского бизнеса от западных санкций и ответных мер РФ составил около $100 млрд, а совокупные потери оцениваются почти в $300 млрд. По его словам, рост товарооборота между Россией и США в последнее время действительно наблюдался, однако он происходит с крайне низкой базы.