Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,94+0,74%BRZL1 448+2,26%CHKZ16 600-1,19%IMOEX2 593,6-0,3%RTSI1 113,99-0,3%RGBI119,12+0,03%RGBITR785,34+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Глава AmCham: многие американские компании ждут возвращения в Россию

Ведомости

Многие американские компании, покинувшие российский рынок, рассматривают возможность возобновления работы в стране, однако ожидают соответствующего разрешения со стороны властей США. Об этом на полях ПМЭФа заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

По его словам, большинство американских компаний продолжают вести деятельность в России, а часть ушедших изучают сценарии возвращения. Основным условием для этого остается смягчение или отмена санкционных ограничений со стороны Вашингтона.

Эйджи в кулуарах Недель российского бизнеса 20 февраля заявил «Ведомостям», что много компаний из США сейчас изучают вопрос возвращения в Россию – для большинства из них принципиально заключение мирного соглашения, а также создание приемлемых условий возобновления работы. Первое обсуждение условий возвращения было в Петербурге на ПМЭФ-2025, затем в Дубае на российско-эмиратском бизнес-форуме. По словам Эйджи, сейчас есть хорошие возможности для возвращения компаний.

Читайте также:Глава AmCham заявил о проработке условий возвращения американского бизнеса в РФ

В декабре 2025 г. глава Американской торговой палаты в России сказал, что прямой ущерб для американского бизнеса от западных санкций и ответных мер РФ составил около $100 млрд, а совокупные потери оцениваются почти в $300 млрд. По его словам, рост товарооборота между Россией и США в последнее время действительно наблюдался, однако он происходит с крайне низкой базы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте