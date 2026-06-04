Глава AmCham: многие американские компании ждут возвращения в Россию
Многие американские компании, покинувшие российский рынок, рассматривают возможность возобновления работы в стране, однако ожидают соответствующего разрешения со стороны властей США. Об этом на полях ПМЭФа заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
По его словам, большинство американских компаний продолжают вести деятельность в России, а часть ушедших изучают сценарии возвращения. Основным условием для этого остается смягчение или отмена санкционных ограничений со стороны Вашингтона.
Эйджи в кулуарах Недель российского бизнеса 20 февраля заявил «Ведомостям», что много компаний из США сейчас изучают вопрос возвращения в Россию – для большинства из них принципиально заключение мирного соглашения, а также создание приемлемых условий возобновления работы. Первое обсуждение условий возвращения было в Петербурге на ПМЭФ-2025, затем в Дубае на российско-эмиратском бизнес-форуме. По словам Эйджи, сейчас есть хорошие возможности для возвращения компаний.
В декабре 2025 г. глава Американской торговой палаты в России сказал, что прямой ущерб для американского бизнеса от западных санкций и ответных мер РФ составил около $100 млрд, а совокупные потери оцениваются почти в $300 млрд. По его словам, рост товарооборота между Россией и США в последнее время действительно наблюдался, однако он происходит с крайне низкой базы.