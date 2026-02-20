Глава AmCham заявил о проработке условий возвращения американского бизнеса в РФОн призвал не строить лишних барьеров для возобновления связей
Много компаний из США сейчас изучают вопрос возвращения в Россию – для большинства из них принципиально заключение мирного соглашения, а также создание приемлемых условий возобновления работы. Об этом «Ведомостям» заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Недель российского бизнеса. «Мы работаем над условиями [возвращения] с российским правительством. Мы советуем, чтобы это были приемлемые условия, чтобы компании хотели вернуться», – добавил он.
Американская торговая палата старается строить диалог между США и Россией, говорит Эйджи. Первое обсуждение условий возвращения было в Петербурге на ПМЭФ-2025, затем в Дубае на российско-эмиратском бизнес-форуме. AmCham планирует продолжить диалог на ПМЭФ-2026, подчеркнул глава организации.
По словам Эйджи, сейчас есть хорошие возможности для возвращения компаний. «Я думаю, что когда [президент США Дональд] Трамп приедет на следующий саммит, в самолете будет много наших компаний вместе с ним. Тогда начнется диалог», – подчеркнул Эйджи в разговоре с «Ведомостями».
По его словам, сейчас речь не идет о «большой очереди» на возвращение из-за того, что создается «антиреклама» в виде барьеров.
Вероятность смягчения санкций
В случае установления политических договоренностей Эйджи уверен в смягчении санкций в отношении России. Все шаги для создания дополнительного диалога помогут в этом, в том числе инициатива с «Советом мира», указал он. Эта организация была учреждена на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ее председателем стал президент США Дональд Трамп, а приглашение для участия получил в том числе президент России Владимир Путин. Американский президент говорил, что «Совет мира» будет следить за деятельностью ООН и обеспечивать ее надлежащее функционирование. В уставе значится, что государства, внесшие более $1 млрд, получат постоянное место в «Совете мира». Россия готова направить на поддержку палестинского народа в рамках «Совета мира» $1 млрд, заявил Путин 22 января.
Говоря о смягчении санкций, Эйджи отметил, что в первую очередь AmCham лоббирует снятие запрета на инвестиции, который сейчас действует для американских компаний. Кроме того, важно снимать санкции в сфере авиационной безопасности, в частности, по направлениям обеспечения запчастями, техподдержки. Кроме того, необходимо возобновлять выдачу лицензий для банков, так как это упростит расчеты, отметил Эйджи. Такие пункты вошли в подготовленный Американской торговой палатой «white paper» – доклад по снятию ряда секторальных санкций, представленный в Белый дом США.
«Я был недавно в США, в Вашингтоне. И есть хорошая новость. Действительно, Трамп хочет хорошие отношения с Россией. Он хочет мирного соглашения», – отметил Эйджи в ходе международного форума РСПП «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности». По словам Эйджи, когда Трамп только стал президентом, он думал, что это будет намного проще прийти к договоренностям. «Я думаю, сейчас он понимает, что это не так просто, но он этого хочет», – указал он. Глава Американской торговой палаты напомнил, что Трамп бизнесмен из самой жесткой сферы – недвижимости, поэтому он может использовать тактику давления в переговорах. С этим может быть связано расхождение намерений и действий американского президента, подчеркнул Эйджи.
Гарантии инвесторам
Чтобы экономические связи между странами возобновлялись, важно «избежать антирекламы» – то есть не ставить дополнительных барьеров для возвращения иностранных компаний в Россию, считает Эйджи. «Мы понимаем, что есть такая политика, протекционизм. Если бы мне нужно было решать проблемы с 20 тысячами санкций, я тоже наверное о таких мерах бы подумал. Но эти компании сейчас на границе – думают, прийти, не прийти, как прийти», – отметил глава AmCham в ходе выступления. Это вопрос многомиллиардных инвестиций в Россию, подчеркнул он.
Кроме того, важны гарантии и защита прав инвесторов для тех компаний, которые уже локализовали производство в России. Есть закон о введении внешней администрации, который в ряде случаев сделал антирекламу для возобновления деятельности в России, это мешает улучшению отношений между Россией и Америкой, отметил он. По его словам, можно было бы сделать исключения для компаний, которые расширяют штат, платят налоги и «работают хорошо».
Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп представил в ходе выступления результаты опроса немецких компаний о возможности возвращения в Россию. По его словам, треть компаний будут рады вернуться на российский рынок, еще треть – готовы возобновить работу в зависимости от условий, оставшаяся треть опрошенных возвращаться не собирается. Как пояснил Шепп в разговоре с «Ведомостями», «немецкие компании понимают и знают после многих десятков лет взаимовыгодного сотрудничества, что российский рынок большой и прибыльный, а любое кровопролитие когда-нибудь заканчивается».
Глава РСПП Александр Шохин в ходе форума представил результаты опроса крупных компаний о том, как они будут действовать в случае, если США в ближайшей перспективе смягчат санкции. По результатам этого исследования, большинство компаний (66%) сохранит текущую модель ведения внешнеэкономической деятельности. Из них 35% допускают, что возможны точечные корректировки. Усиление инвестиционной и проектной активности за рубежом планируют в этом случае только 6% респондентов.
Компании, которые рассматривают возможность возобновления сотрудничества, видят перспективы в сфере добычи редкоземельных металлов, космоса, энергетики, отметил Шохин. Также речь может идти о возобновлении сотрудничества с авиационными компаниями, например Boeing. Кроме того, российскому бизнесу интересно установление сотрудничества с американскими металлургическими компаниями для поставок российской углеграфитовой продукции, а также в сфере топливно-энергетического комплекса, прежде всего в Арктике.