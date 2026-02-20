Глава AmCham заявил о проработке условий возвращения американского бизнеса в РФ

«Я был недавно в США, в Вашингтоне. И есть хорошая новость. Действительно, Трамп хочет хорошие отношения с Россией. Он хочет мирного соглашения», – отметил Эйджи в ходе международного форума РСПП «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности». По словам Эйджи, когда Трамп только стал президентом, он думал, что это будет намного проще прийти к договоренностям. «Я думаю, сейчас он понимает, что это не так просто, но он этого хочет», – указал он. Глава Американской торговой палаты напомнил, что Трамп бизнесмен из самой жесткой сферы – недвижимости, поэтому он может использовать тактику давления в переговорах. С этим может быть связано расхождение намерений и действий американского президента, подчеркнул Эйджи.