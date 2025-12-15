Прямые убытки бизнеса США в России из-за санкций достигли около $100 млрд
Прямой ущерб для американского бизнеса от западных санкций и ответных мер России составил около $100 млрд, а совокупные потери оцениваются почти в $300 млрд. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в интервью RTVI.
По его словам, рост товарооборота между Россией и США в последнее время действительно наблюдается, однако он происходит с крайне низкой базы. Импорт в США вырос примерно на 35%, а поставки из США в Россию – на 15%, но в абсолютных значениях объемы остаются незначительными. Эйджи подчеркнул, что развитию торговли препятствует большое количество законодательных ограничений, из-за которых многие товары невозможно экспортировать.
Глава AmCham также напомнил, что американский бизнес за последние 25 лет инвестировал в Россию около $100 млрд. Многие предприятия, открытые американскими компаниями, продолжают работать, в том числе в сферах здравоохранения, фармацевтики и промышленности. По оценке палаты, помимо прямых потерь, бизнес понес значительный косвенный ущерб, включая упущенную выгоду и нереализованные проекты.
11 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций. При этом он не стал сообщать, есть ли планы у Москвы и Вашингтона по возвращению американских компаний на российский рынок.