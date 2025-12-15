Прямые убытки бизнеса США в России из-за санкций достигли около $100 млрд

По его словам, рост товарооборота между Россией и США в последнее время действительно наблюдается, однако он происходит с крайне низкой базы. Импорт в США вырос примерно на 35%, а поставки из США в Россию – на 15%, но в абсолютных значениях объемы остаются незначительными. Эйджи подчеркнул, что развитию торговли препятствует большое количество законодательных ограничений, из-за которых многие товары невозможно экспортировать.