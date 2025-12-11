Газета
Песков: Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций

Ведомости

Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал сообщать, есть ли планы у Москвы и Вашингтона по возвращению американских компаний на российский рынок.

Песков сказал, что место ушедших инвесторов моментально было занято – «это закон экономики». При этом Россия заинтересована в притоке зарубежных инвестиций.

«Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

25 ноября президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что пока случаи возвращения иностранных компаний в Россию единичны, но условия этого процесса уже обсуждаются.

22 октября замминистра экономического развития Денис Тюпышев отмечал, что решения о возвращении иностранных компаний в Россию будут приниматься на основе гибких критериев. По его словам, первоочередными при рассмотрении возвращения станут обстоятельства прекращения работы в России.

