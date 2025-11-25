Шохин: пока случаи возвращения иностранных компаний в Россию единичны
Пока случаи возвращения иностранных компаний в Россию единичны, но условия этого процесса уже обсуждаются, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».
«Ну это единичные случаи: ушедшие и возвраты их. А вот достаточно массовый приход инвесторов из дружественных стран – это реальность, и вот здесь очень важно этот инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей сохранить», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Шохина, также необходимо не допустить инвестиционной паузы.
Глава РСПП подчеркнул, что «время от времени» в России уже обсуждаются условия, согласно которым иностранный бизнес будет возвращаться в страну.
В конце октября замминистра экономического развития Денис Тюпышев отмечал, что решения о возвращении иностранных компаний в Россию будут приниматься на основе гибких критериев. По его словам, первоочередными при рассмотрении возвращения станут обстоятельства прекращения работы в России.