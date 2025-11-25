Шохин: пока случаи возвращения иностранных компаний в Россию единичны

«Ну это единичные случаи: ушедшие и возвраты их. А вот достаточно массовый приход инвесторов из дружественных стран – это реальность, и вот здесь очень важно этот инвестиционный импульс для отечественных инвесторов и производителей сохранить», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Шохина, также необходимо не допустить инвестиционной паузы.