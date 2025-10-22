Газета
Россия создает критерии для оценки возможности возвращения иностранных компаний

Ведомости

Решения о возвращении иностранных компаний в Россию будут приниматься на основе гибких критериев, сообщил замминистра экономического развития Денис Тюпышев, передает ТАСС. В первую очередь будут учитываться обстоятельства прекращения работы в России.

Среди условий для возвращения компаний названы отсутствие налоговой задолженности, сохранение рабочих мест и непричастность к финансированию действий против безопасности РФ. Дополнительно могут учитываться передача технологий и создание совместных предприятий.

Тюпышев сообщил, что эти критерии разрабатываются совместно с федеральными ведомствами и бизнес-объединениями.

Бизнес представил Путину возможные условия возвращения иностранных компаний

Экономика / Правила

В мае глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев объявил, что процесс возвращения в Россию зарубежных компаний уже начался. По словам Дмитриева, наблюдается все больше регистраций иностранных товарных знаков и это «один из хороших индикаторов».

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил в марте, что власти РФ будут руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Абсолютный приоритет в этом вопросе будет отдан российским производителям, особенно в отраслях для достижения технологического лидерства и для сельхозпроизводителей, отмечал он.

