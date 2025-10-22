Россия создает критерии для оценки возможности возвращения иностранных компаний

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил в марте, что власти РФ будут руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Абсолютный приоритет в этом вопросе будет отдан российским производителям, особенно в отраслях для достижения технологического лидерства и для сельхозпроизводителей, отмечал он.